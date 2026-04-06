Lángokban álló baranyai családi házhoz vágtáztak a tűzoltók

Tűz ütött ki egy harkányi, Petőfi Sándor utcai családi házban hétfőn késő délelőtt.

Villányi és siklósi hivatásos tűzoltók mellett a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.

A rajok vízsugarakkal, légzésvédelem mellett körülhatárolták a lángokat. Oltás közben egy öt kilogrammos, sértetlen gázpalackot is kivittek az épületből.

Az egységek hőkamerával átvizsgálják a házat.