Lángokban álló baranyai családi házhoz vágtáztak a tűzoltók
2026. április 06. hétfő 12:28
Tűz ütött ki egy harkányi, Petőfi Sándor utcai családi házban hétfőn késő délelőtt.
Villányi és siklósi hivatásos tűzoltók mellett a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.
A rajok vízsugarakkal, légzésvédelem mellett körülhatárolták a lángokat. Oltás közben egy öt kilogrammos, sértetlen gázpalackot is kivittek az épületből.
Az egységek hőkamerával átvizsgálják a házat.
Forrás: Katasztrófavédelem
