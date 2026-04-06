Orbán Viktor: a Török Áramlat köldökzsinór Magyarország számára, ha elvágják, gáz nélkül maradunk

Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet teljesíteni kell - jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt, megerősített katonai védelméről.

Orbán Viktor emlékeztetett: az ukrán olajblokád kezdetén a kormány döntött arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá helyezek, így a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomást is jelenleg már katonák biztosítják, a vasárnapi védelmi tanácsi döntés pedig azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték.

Hozzátette: ma azért vannak itt a hadsereg vezetőivel, hogy megnézzék, hogy melyik egységet jelölték ki erre a feladatra.

"Szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje" - jelentette ki.

A Török áramlat gázvezeték köldökzsinór Magyarország számára, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családok százezrei maradnak gázellátás nélkül.

A kormányfő a helyzetet súlyosnak értékelte utalva arra, hogy előző nap a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő.

Köszönetet mondott a szerbeknek a gyors és hatékony fellépésért, amivel értékelése szerint megakadályozták, hogy "nagyobb baj történjen". Jelezte: a nyomozás, a szabotázsakció feltárása ott zajlik.

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek - jelentette ki a miniszterelnök.Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, az energiabiztonság nem játék, ezért az arról való beszéd sem az, ezért mondani is csak olyan tényeket szabad, amelyek biztosak.

Hozzátette: "hogy pontosan kik készültek szabotázsakcióra, arra mi, magyarok nem tudunk válaszolni". A szerbek nyomoznak, szabotázsakció vádjával ügyészségi szakaszban van az ügy - jegyezte meg.



A kormányfő úgy folytatta, nem rombolná tovább az ukrán-magyar kapcsolatokat, hogy tények ismerete nélkül megvádolja Ukrajnát, megvárja a vizsgálatok végét.

Orbán Viktor ugyanakkor úgy látta, az, amit most tapasztalnak illeszkedik az ukránoknak abba a stratégiájába, hogy leválasszák egész Európát az orosz energiáról.