Mára sem ígérnek sok jót a meteorológusok, sőt...

Pénteken a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúl kivételével már másutt is rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet.

Pénteken a késő délelőtti, déli órákra megszűnik a tartós csapadék.

Másutt az időszak alatt inkább záporok kialakulása valószínű, délkeleten az ég is megdörrenhet, míg az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye.

Az északias szél napközben már nagy területen lesz erős, de nyugaton, majd éjszakától északkeleten is viharossá fokozódik, sőt a nyugati határ mentén tartósan erősen viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +10 fok között várható, az alacsonyabb értékek nyugaton lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.