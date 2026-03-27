Mára sem ígérnek sok jót a meteorológusok, sőt...
2026. március 27. péntek 07:34
Pénteken a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúl kivételével már másutt is rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet.
Pénteken a késő délelőtti, déli órákra megszűnik a tartós csapadék.
Másutt az időszak alatt inkább záporok kialakulása valószínű, délkeleten az ég is megdörrenhet, míg az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye.
Az északias szél napközben már nagy területen lesz erős, de nyugaton, majd éjszakától északkeleten is viharossá fokozódik, sőt a nyugati határ mentén tartósan erősen viharos széllökések is lesznek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +10 fok között várható, az alacsonyabb értékek nyugaton lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
