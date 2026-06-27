Már lehet jelentkezni a nyári honvédelmi táborokba

Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes, bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár-, páncélos-, lovas hagyományőrző és túlélőtáborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága: a dróntábor - tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MTI-t.

A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és "katonai élmények" is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet.

A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélőtáborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk - ismertették.

A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik, a programok a 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvedelmitabor.hu oldalon.