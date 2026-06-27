Toronydaru érkezik, újabb lendületet vesz a Nemzeti Kaszinó felújítása

A Zsolnay Fényfesztivált követően új lendületet vesz a Nemzeti Kaszinó felújítása, toronydarut állítanak fel, annak segítségével kerülnek helyükre az épület szerkezeti elemei, közölte a Mathias Corvinus Collegium.

Azt írták, "július 2-5. között szervezik meg a város egyik legfontosabb eseményét, a Zsolnay Fényfesztivált.

Mivel az építkezés közvetlen közelében található a Színház tér, amely a fesztivál egyik kiemelt helyszíne, és ilyenkor a Király utcában is jelentősen megnövekszik a gyalogosforgalom, az eddigiekben is alkalmazott biztonsági intézkedéseket fokozottabbá tesszük.

A terület folyamatos, napi 24 órás őrzéséről továbbra is gondoskodunk annak érdekében, hogy a rendezvény látogatói és az építkezés egyaránt biztonságos környezetben működhessen.



Számunkra a biztonság és a partnerség egyaránt kiemelt érték. Ennek jegyében a fesztivál szervezőivel és az áramszolgáltatóval együttműködve a Nemzeti Casino épületéből biztosítjuk a Színház téren megvalósuló programok áramellátását is, hozzájárulva a rendezvény zavartalan lebonyolításához.



Az esemény után, várhatóan július 8-án 9:00 órától a kivitelező egy toronydaru telepítését végzi az építési területen.



A daru felállítása az építkezés következő fontos mérföldköve, amely elengedhetetlen a kivitelezési munkák megfelelő ütemű folytatásához. A telepítést követően a daru az építőanyagok és szerkezeti elemek helyükre emelését segíti majd, így az építkezés látványosabb szakaszába lép.



A daru elemeinek beszállítása és a telepítés lebonyolítása a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, azon belül is az illetékes önkormányzati bizottsággal egyeztetve történik.



A daruelemek szállítása a Hunyadi út - Mária utca útvonalon zajlik, a beszállítás ideje alatt a forgalmat munkatársak irányítják a biztonságos közlekedés érdekében. A telepítési fázis várhatóan 2-3 napot vesz igénybe. Ezúton is köszönjük szíves türelmüket az esetleges forgalmi fennakadások kapcsán."



















