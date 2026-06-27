Ahol nincs klíma, rövidíti az ügyfélfogadást a NAV
2026. június 27. szombat 09:32
A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás - közölte a hatóság szombaton az MTI-vel.
Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn, és 30-án, kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében.
Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után.
A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető.
MTI
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