Már a kibővített árfigyelő segít a spórolásban

Bővült az árfigyelő, már 78 termékkategória napi árait mutatja meg a rendszer. Bekerültek a speciális étrendet követők által leggyakrabban fogyasztott termékek, továbbá a marhahús és az ásványvíz is - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MTI-vel szombaton.



A közlemény szerint szombattól újabb 16 termékkategóriával bővült a GVH által működtetett online árfigyelő rendszer. Így már 78 termékkategóriában - ami több mint 1800 különböző élelmiszerterméket jelent - hasonlíthatják össze a napi árakat a vásárlók. Az online árfigyelő segít abban, hogy a magyar családok pénzt és időt spóroljanak vásárlásaik során. A rendszer versenyélénkítő hatása pedig 2024-ben is segíti az árak csökkentését - írták.



A GVH által működtett, a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelőben hat nagy kereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában kereshetnek a fogyasztók. A rendszer hatékonyságát bizonyítja, hogy a július 1-jei indulása óta, a kezdetben megfigyelt 62 termékkategória több mint 80 százalékában csökkentek az átlagárak, átlagosan mintegy 6 százalékkal. A KSH pénteken közölt adatai szerint 2023 decemberében 4,8 százalékra zuhant az éves alapon mért havi élelmiszer-infláció, ami 2021 szeptembere óta, tehát 27 hónapja nem volt ilyen alacsony. Az élelmiszerek éves alapon mért áremelkedése egy év alatt a tizedére zuhant, a 2022 decemberében mért 44,8 százalékhoz képest - tudatta a GVH.



Szombattól bekerültek az árfigyelőbe a speciális étrendet követők által leggyakrabban fogyasztott laktóz-, tejfehérje- és gluténmentes termékek. Hozzátették, Magyarországon több mint 3 millióan élnek valamilyen élelmiszer-intoleranciával, vagy élelmiszer-allergiával, nekik mostantól célzottan is segít az árfigyelő. Emellett új termékkategória az ásványíz és a marhahús is. Így mától már 78 termékkategóriában - összesen 1843 különböző élelmiszerterméket jelent - hasonlíthatják össze a napi árakat a vásárlók.



Az online árfigyelővel, tudatos tervezéssel - például a bevásárlólista és a térképes boltszűrő funkciók használatával - több ezer forintot és sok időt lehet megspórolni a nagybevásárlások során. A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelő 2024-ben is elérhető lesz a magyar vásárlók, a magyar családok számára, így a GVH által működtetett rendszer továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát és hozzájárul az árak csökkenéséhez - áll a közleményben.