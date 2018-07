Ma kezdődik a Nemzetközi Shakespeare Fesztivál

Ma kezdődik a XIV. Nemzetközi Shakespeare Fesztivál a Gyulai Várszínházban; a vasárnapig tartó eseményen a színházi előadások mellett koncertekkel, filmvetítésekkel és irodalmi programokkal várják a közönséget.



Az idei fesztiválon Shakespeare egyik legismertebb műve, a Hamlet és különböző átiratai, parafrázisai kerülnek a középpontba, köztük a színház saját bemutatójaként a Rosencrantz és Guildenstern halott című Tom Stoppard-darab. Az olasz, román, orosz, angol és magyar előadások mindegyike rendkívüli élményt ígér - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A fesztivál első napján az olasz Teatro Potlach Shakespeare Ouverture című előadása és a Neptun Brigád produkciójaként a Hamletman című monodráma látható Baksa Imre előadásában. Kedden Lichter Péter és Máté Bori Hamlet-adaptációja látható The Rub címmel, a filmvetítés után közönségtalálkozóra is várják az érdeklődőket.



Szerdán az orosz Kolyada Theatre Hamlet című produkciója, valamint a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Rák Jóska, dán királyfi című előadása szerepel a programban. Csütörtökön a Flute Theatre Hamlet, ki van ott? című előadására várják a közönséget, míg pénteken a román Unteatru Hamletje látható.



Az angol Tiger Lillies zenekar önálló koncertet ad Hamlet címmel pénteken, majd közreműködik a Rosencrantz és Guildenstern halott című előadásban, amely szombaton és vasárnap látható. Az előadás nemzetközi összefogás eredménye lesz, hiszen az angol együttes mellett az Aradi Kamaraszínházzal és a szintén aradi Ioan Slavici Klasszikus Színházzal közösen mutatja be a Gyulai Várszínház. A produkció rendezője Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója, a főszereplők pedig Gulyás Attila és Tege Antal, a békéscsabai Jókai Színház művészei.



A fesztivál közönségét zenei és irodalmi programokkal is várják. Csütörtökön a Gyulai Kamarazenekar reneszánsz és barokk koncertjén, szombaton tudományos konferencián, vasárnap Shakespeare és Térey János címmel könyvbemutatón vehetnek részt az érdeklődők.



A hét minden napján levetítik a filmtörténet egy-egy Hamlet-klasszikusát, workshopot rendeznek középiskolásoknak és egyetemistáknak, a békéscsabai Jókai Színház Színitanháza hallgatói utcaszínházi produkcióként mutatják be a Hamlet egyes jeleneteit, továbbá az egyik étteremben gasztronómiai ínyencségekkel is találkozhat a közönség Shakespeare konyhája, reneszánsz menüsor címmel.



A fesztiválról további részletek a színház (gyulaivarszinhaz.hu) és a fesztivál (shakespearefesztival.hu) honlapján olvashatók.



A színház tájékoztatása szerint a bukaresti Metropolis színház július 10-re tervezett Hamlet-előadása technikai okok miatt elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók.