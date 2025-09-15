Ingyen osztogatják a sört pénteken Pécsett
2025. szeptember 15. hétfő 18:00
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezéséven Pécsi Sör sörpromóciót tartanak pénteken Pécsett a Kossuth téren.
Az eseményen délelőtt tizenegy órától ingyenes sörkóstolóra hivatalosak a látogatók.
Képünk illusztráció.
Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ingyen osztogatják a sört pénteken...
- Drogdílerre csaptak le a kommandósok...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Visszatért Pécsre Páva Zsolt:...
- Húsz év alatt csaknem megduplázódott...
- Amiből csak egy volt Baranyában:...
- Több, mint két hónapja nyoma veszett...
- Egyhetes razziába kezd a rendőrség az...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Harminckilenc határsértőt...