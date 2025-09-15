Ingyen osztogatják a sört pénteken Pécsett

2025. szeptember 15. hétfő 18:00

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezéséven Pécsi Sör sörpromóciót tartanak pénteken Pécsett a Kossuth téren.

 

Az eseményen délelőtt tizenegy órától ingyenes sörkóstolóra hivatalosak a látogatók.

Képünk illusztráció.

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara