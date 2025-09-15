Tíz éve ostromolták meg a migránsok a magyar határt Röszkénél

Döbbenetes jelenetek játszódtak le tíz évvel ezelőtt: több ezer migráns erőszakkal próbált átjutni a kerítésen, miután Magyarország lezárta határait. Kövekkel, üvegekkel, téglákkal dobálták a magyar rendőröket.

Több ezer illegális migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos közúti átkelőhely szerb oldalán 2015. szeptember 15-én. Alig néhány órával azután, hogy Magyarország lezárta határait. A migránsok a kerítésen át be akartak jutni az Európai Unióba. Nem értették, miért nem tudnak korlátozás és ellenőrzés nélkül, egyszerűen csak átsétálni hazánk területére.

A feszültség folyamatosan nőtt, a migránsok egymást hergelték. Szeptember 16-a reggelén zavargás tört ki. Az illegális migránsok fenyegetőzni kezdtek és ultimátumot adtak a magyar hatóságoknak:

vagy kinyitják a kaput, vagy áttörik.

Az agresszív tömeg nem sokkal később rugdosni kezdte a határzárat. Közben hangosan követelték, hogy engedjék be őket Magyarországra. Mivel a szerb rendőrök nem avatkoztak közbe, a magyar oldalon háromszoros sorfalat álltak az egyenruhások. A terrorelhárítók pedig arabul próbálták megnyugtatni a feldühödött migránsokat, de sikertelenül.





Előkerültek a kövek, a fadarabok és a palackok. Voltak, akik a kerítés elől, mások a háztetőkről dobálták a hatóságokat és autógumikat is felgyújtottak. A rendőrségnek könnygázt és vízágyút is be kellett bevetniük, hogy megvédjék a határt.

„Most újra bekapcsolták a vízágyút, úgyhogy rohan a tömeg én is most kicsit félreállok, mert tényleg nagyon veszélyes most itt a helyzet, folyamatos a vízágyúzás és a migránsok pedig dobálják őket különböző tárgyakkal" - nyilatkozta tíz évvel ezelőtt Dóró Alen, az M1 tudósítója.

Az M1 tudósítóin telefonon jelentkeztek az események sűrűjéből, a határ mindkét oldaláról.

Most már többs záz rendőr tartózkodik a Röszke horgos 2-es számú határátkelőhelyen, ez gyakorlatilag nyilván arra utal, hogy fel vannak arra készülve, hogy ha esetleg a konfliktus még tovább nőne - mondta Malya Lilla tudósító.





A röszkei zavargásban 21-en sérültek meg, köztük több rendőr is. A mentők két gyereket is kórházba szállítottak, őket a tiltakozók dobták át a kerítésen a magyar területre. A fellázadt tömeget végül csak estére sikerült visszaszorítani.

A röszkei zavargásoknak több kulcsszereplője volt. Például Ahmed H. szír migráns. Ő volt az, aki megafonba beszélve próbálta hergelni a tömeget és arra buzdítani őket, hogy törjék át a kerítést. A férfi terrorcselekmény miatt 5 év börtönbüntetést kapott és kitoloncolták hazánkból.

Képünkön: migránsok a Horgos-Röszke határátkelőhelyen.