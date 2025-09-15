Drogdílerre csaptak le a kommandósok Pécsett - Videó
2025. szeptember 15. hétfő 13:05
Szeptember 3-án a DELTA Program keretében a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mecsek kommandósok segítségével egy újabb terjesztőt fogtak el.
A 29 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt hónapokban több embernek adott el kristályt Pécsett.
A rendőrök egy fogyasztót is elfogtak. A kábítószer gyorsteszt mindkettőjüknél pozitív jelzést mutatott.
A két férfit előállították a rendőr-főkapitányságra, majd kihallgatták őket. A dílert őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
Ellene kábítószer-kereskedelem, míg a fogyasztó ellen kábítószer birtoklása miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
