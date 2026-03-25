Leállítja a kormány a gázszállítást Ukrajnába

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: a hamarosan kezdődő kormányülésen fontos előterjesztést fog tenni.

Hozzátette, hogy a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja; "az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában", de tovább kell lépni, az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség.

Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítja a kormány, és az így Magyarországon maradó gázmennyiséget itthon betárolják - fejtette ki a miniszterelnök.



"Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl. Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk" - fogalmazott Orbán Viktor.