Ködös, hideg éj után napsütéses napunk lesz kedden
2025. november 04. kedd 19:30
Túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, ma kevés gomolyfelhő is lehet az égen.
Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok.
Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet holnap a délies szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű.
MTI
