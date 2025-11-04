Ködös, hideg éj után napsütéses napunk lesz kedden

Túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, ma kevés gomolyfelhő is lehet az égen.

Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok.

Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet holnap a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű.