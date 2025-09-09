Kiszámította a KSH, hogyan alakult az infláció augusztusban

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Tizenkét hónap alatt, 2024. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcslé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 29,5, a liszté 11,6, a cukoré 10,0, a párizsi, kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött.

A jelentésből kiderül, hogy a háztartási energiáért 11,0 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5 százalékkal.

A szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a konyha- és egyéb bútorok 6,3, a szobabútorok 5,2, az új személygépkocsik 2,0 százalékkal többe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,5 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, júliushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2 százalékkal mérséklődött.

A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6 százalékkal, ezen belül a dohányáruk 0,7 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára nem változott, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 0,8, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött - jelentette a KSH.