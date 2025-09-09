Összecsomagoltak a mohácsi rendőrök, új helyre költöztek
2025. szeptember 09. kedd 12:38
Szeptember 1-jétől a mohácsi folyami átkelőhelyen dolgozó határrendészek mellé újabb szakterületek állományai költöztek.
A Mohácsi Rendőrkapitányság Szent István utcai objektumában szolgálatot ellátó közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakterület munkatársai szeptember 1-jétől a mohácsi határkikötőbe, míg az igazgatásrendészeti állomány a rendőrség Szent János utcai objektumába költözött, a korábban használt épületet pedig kiürítették.
A határkikötő átalakítása az Országos Rendőr-főkapitányság közel ötvenmillió forintos támogatásával valósult meg. A munkálatokat a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság külső vállalkozó bevonásával, illetve saját kivitelezésben végezte el.
A felújítás során több mint 10 iroda kapott új padlózatot, festést, valamint a legtöbb helységet klímaberendezéssel látták el, ajtókat cseréltek, és korszerűsítették a világítást. Új öltözőszekrényeket helyeztek el, a fürdőt pedig kibővítették.
A beruházásnak köszönhetően a kapitányság dolgozói immár egy korszerű, jól felszerelt, és a szakmai elvárásoknak kimondottan kedvező környezetben teljesíthetnek szolgálatot. Ez hozzájárul a hatékonyabb munkavégzéshez, illetve az ügyfélfogadás is modernebb környezetben valósul meg.
