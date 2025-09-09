Karambol miatt teljes útzár van a 6-oson Pécsváradnál

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 6-os főúton, Pécsvárad határában, a 178. kilométer közelében kedden délelőtt.

A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók egy embert az ajtó felfeszítésével szabadítottak ki az egyik járműből.

A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.