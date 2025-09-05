Kigyulladt, s teljesen kiégett egy terepjáró Baranyában
2025. szeptember 05. péntek 18:00
Teljesen kiégett egy terepjáró pénteken délután Kishajmás külterületén, egy földúton.
A jármű egy fával megrakott utánfutót húzott. Ezt a vezető időben le tudta akasztani, így arra nem terjedt át a tűz, a kocsi mintegy ötven négyzetméteres környezetében az aljnövényzetre viszont igen.
A sásdi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg visszahűtik a terepjáró felforrósodott részeit.
Forrás: Katasztrófavédelem
