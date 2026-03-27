Kiadták a riasztást Baranyára, szélvihar, rengeteg eső érkezik
2026. március 27. péntek 08:51
A viharos váló szél és a várható tekintélyes mennyiségű eső miatt riasztást adtak ki Baranyára.
A veszélyjelzés szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, és 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat a vármegyében.
MTI
