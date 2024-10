Kedvez az időjárás az őszi mezőgazdasági munkáknak

A talaj kellően nedves az őszi vetések számára, a hét végétől a többé-kevésbé napos időben pedig jól lehet majd haladni az őszi mezőgazdasági munkákkal - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elmúlt egy hétben több hullámban érkezett eső, az elmúlt tíz nap csapadékösszege jellemzően 30-60 milliméter között alakult, inkább csak délkeleten maradt 15-30 milliméter között.

A 30 napos csapadékmennyiség a sokéves átlag többszöröse, többnyire 100-150 milliméter, délkeleten 80-100 milliméter.

A júliusi és augusztusi hiány javarészt most pótlódott. A felső 50 centiméteres talajréteg csaknem országszerte telítetté vált és az ettől mélyebb rétegbe is egyre több nedvesség jut, bár az Alföldön továbbra is igen jelentős a nedvességhiány.

Az elemzés szerint a gyakran csapadékos idő, a tartósan sáros talaj hátráltatja a még hátra lévő betakarítási munkálatokat, az őszi búza vetését, az őszi talajmunkákat.

A már a földbe került magoknak azonban igen kedvező a nedves talaj: az őszi káposztarepce szépen fejlődhet, az őszi árpa pedig már sokfelé kisorolt.

Az őszi búza magja is ideális körülmények közé kerül a jelenleg zajló vetés során, amennyiben a talaj megszikkad annyira, hogy arra rá lehessen menni a gépekkel.

Az előrejelzés szerint pénteken még esős, majd szárazabb, az átlagosnak nagyjából megfelelő hőmérsékletű időre van kilátás.

A hőmérséklet a csütörtöki 25 Celsius-fok körüli csúcsértékekhez képest jelentősen visszaesik, péntektől már csak 15-20 fok között alakulnak a maximumok.

Vasárnaptól a derült, fagyzugos helyeken talajmenti fagyok előfordulhatnak, de kétméteres magasságban nem valószínű nulla fok alatti érték.