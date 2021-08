Kamatmentes hitellel segíti a hallgatókat az állam

A képzési költségeket kamatmentes hitellel támogatja az állam. A felsőoktatásban, képzésekben résztvevő, gyermeket tervező édesanyák speciális családtámogatási kedvezménnyel is számolhatnak - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.





Több százezer felnőttoktatásban résztvevőnek, illetve szak- és felnőttképzésben tanulónak hozhat könnyebbséget a diákhitel - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Az érintettek száma tovább nőhet, hiszen idén is több mint százezren jelentkeztek a felsőoktatásba, mintegy tízezerrel többen, mint tavaly - tette hozzá.



A felsőoktatásban tanulóknak és a szakképzésben, felnőttképzésben résztvevőknek is jár a kedvezményes kölcsön, amelynek két fajtája van: szabad felhasználású hitel és a képzési díjra fordítható kötött felhasználású hitel. A teljesen szabad felhasználású kölcsönt maximum havi 150 ezer forintig igényelhetik a diákok. A kamata nagyon kedvező, mindössze 1,99 százalék, és akár havi részletekben, akár félévente egy összegben is felvehető. A kötött felhasználású képzési hitelek még ennél is kedvezőbbek, hiszen kamatmentesek. Ez a fajta kölcsön tehát kizárólag a képzési költség finanszírozására használható, a felnőttképzésben 500 ezer forintig, a felsőoktatásban akár a teljes tanulmány önköltségéig, és igényléséhez se hitelbírálatra, se biztosítékra nincs szükség - magyarázta Tállai András.

A diákhitel gyermekvállalási kedvezményei az Európai Unióban is példaértékűek - jelentette ki Tállai András. A várandóság 91. napjától három évre felfüggesztik a hitel törlesztését, és ha hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanyának csak a hiteltartozás felét kell visszafizetnie, a harmadik gyermek megszületése után pedig a teljes tartozását elengedik - részletezte az államtitkár. A számok beszédesek, hiszen tavaly több mint kétezer kisgyermekes anya élt a lehetőséggel, összességében kétmilliárd forintnyi tartozás elengedését kérve - jegyezte meg Tállai András.A tanulás az egyik legjobb befektetés, amellyel nemcsak a tanulók és a hallgatók nyernek, hanem az egész ország is - szögezte le Tállai András. A kedvezményes diák- és képzési hitelek a mellett, hogy az érintetteket közvetlenül segítik, közvetve hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének további javulásához is - tette hozzá az államtitkár.