Késik néhány reggeli járat a pécsi fővonalon

A Dombóvárról 6:00-kor Pécsre indult személyvonat utasait Bükkösdtől pótlóbusz szállítja tovább járműhiba miatt, közölte a MÁV.

A meghibásodott vonat rövid ideig akadályozta a közlekedést Bükkösdön, ezért a pécsi fővonalon néhány reggeli járat menetideje meghosszabbodott.