Késik néhány reggeli járat a pécsi fővonalon
2025. augusztus 29. péntek 08:47
A Dombóvárról 6:00-kor Pécsre indult személyvonat utasait Bükkösdtől pótlóbusz szállítja tovább járműhiba miatt, közölte a MÁV.
A meghibásodott vonat rövid ideig akadályozta a közlekedést Bükkösdön, ezért a pécsi fővonalon néhány reggeli járat menetideje meghosszabbodott.
Forrás: MÁV
