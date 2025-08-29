Fennakadás miatt várakozni kényszerült egy pécsi IC
2025. augusztus 29. péntek 14:27
Döbrököz állomáson kora délután biztosítóberendezési hiba akadályozta a közlekedést, közölte a MÁV.
A helyreállításig az érintett Mecsek és Kersz Géza InterCityk (IC 812, IC 825) várakozni kényszerültek, menetidejük jelentősen meghosszabbodott.
Forrás: MÁV
