Fennakadás miatt várakozni kényszerült egy pécsi IC

Döbrököz állomáson kora délután biztosítóberendezési hiba akadályozta a közlekedést, közölte a MÁV.

A helyreállításig az érintett Mecsek és Kersz Géza InterCityk (IC 812, IC 825) várakozni kényszerültek, menetidejük jelentősen meghosszabbodott.