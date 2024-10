Itt az egyhetes rendőrségi közúti razzia eredménye

A rendőrök 2024. október 7. és október 13. között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Magyarország közútjain - írja a police.hu.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) "Focus on the road" (Figyeld az utat!) elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Idetartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetheti a személy- és vagyonbiztonságot.

Az ilyen szabályszegésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 2 074 esetben, további 18-szor pedig más, figyelmet elvonó tevékenység (pl. filmnézés, újságolvasás) miatt jártak el. Elkeserítő tény, hogy a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9 297 emberrel szemben intézkedtek.