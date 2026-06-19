Itt a szezon, több vonat jár szombattól a Balatonhoz
2026. június 19. péntek 13:20
Idén június 20-án indul és augusztus 30-ig tart a nyári főszezon a MÁV-csoportnál. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek vonat- és autóbuszjáratok is.
A kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, és mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású bringaszállító kocsival.
A dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a tóhoz: Szombathelyről a Lesence sebesvonatok, és új, közvetlen Balatonfüredig közlekedő Tanúhegy sebesvonatok, Kaposvárról és Pécsről pedig az egész évben közlekedő Fenyves expresszvonatok.
MTI
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