A piás és drogos sofőrökre vadásznak a rendőrök
2026. június 19. péntek 14:04
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten, az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése - hangsúlyozták.
MTI
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