Hétfőn már napsütésre, húsz fokra számíthatunk

Éjszakától a felhőzet és a csapadék súlypontja egyre inkább az északkeleti, keleti országrész fölé helyeződik át, és holnap már főként ott fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar.

A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzetcsökkenést követően hétfőn gomolyfelhős, napos idő valószínű.

Ma főleg a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati, északi szél, amely éjszaka veszít erejéből, hétfőn viszont újra több helyen kísérhetik élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúl derült, szélcsendes részein ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 17 és 23 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, északkeleti tájakon fordulhatnak elő.

