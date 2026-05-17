Hétfőn már napsütésre, húsz fokra számíthatunk
2026. május 17. vasárnap 19:30
Éjszakától a felhőzet és a csapadék súlypontja egyre inkább az északkeleti, keleti országrész fölé helyeződik át, és holnap már főként ott fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar.
A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzetcsökkenést követően hétfőn gomolyfelhős, napos idő valószínű.
Ma főleg a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati, északi szél, amely éjszaka veszít erejéből, hétfőn viszont újra több helyen kísérhetik élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések is.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúl derült, szélcsendes részein ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 17 és 23 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, északkeleti tájakon fordulhatnak elő.
MTI
