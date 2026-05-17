Juhász Dorka vasárnap még biztosan nem lép pályára

Lábsérülése miatt vasárnap még biztosan nem kezdi meg az észak-amerikai női liga (WNBA) idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosárlabdázója.

Az ESPN sportcsatorna beszámolója szerint legközelebb csütörtökön a Toronto Tempo ellen léphet pályára, de a 26 éves játékos visszatérésének időpontja még nem ismert.

Klubja azt reméli, hogy május vége és június eleje között szerepelhet ismét.

Juhász, akit az Euroliga-idény legjobbjává választottak, középtalprándulás miatt hagyta ki az együttese első három mérkőzését. A Lynx két győzelemmel és egy vereséggel kezdte a szezont.

A magyar válogatott klasszisa nemrég az Euroligában és a török bajnokságban is ezüstérmet nyert a Galatasarayjal.

