Zárva tart, nem látogatható az Abaligeti-barlang
2026. május 17. vasárnap 09:11
Az Abaligeti-barlang technikai okok miatt zárva tart, elmarad, közölte a nemzeti park.
Hozzátették, az újranyitás időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.
Azt nem közölték, mi az oka a szünetnek, de minden bizonnyal a hatalmas esőzés okozta áradás áll a háttérben.
Forrás: DDNP
