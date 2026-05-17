Rengeteg csapadék hullott a Dél-Dunántúlon is szombaton
2026. május 17. vasárnap 13:05
Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap. Hozzátették: már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék.
Mint írták, szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak.
A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb, 50 milliméter körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 milliméter esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpokalján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi.
Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli-középhegységben, valamint a Duna-Tisza köze egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 milliméternél több eső, míg az ország északkeleti-keleti részében sokfelé csak 1-4 milliméter esőt regisztráltak.
MTI
