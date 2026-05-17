Nem tart sokáig Mohácsnál sem a Duna vízszint-emelkedése

A következő napok során kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek nem lesz utánpótlása.



Vasárnap 126 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, jövő péntekre pedig már 165-ös vizet várnak a szakemberek.

A kissé nagyobb víznek várhatóan ezt követően már nem lesz utánpótlása, a folyón az előrejelzés szerint ezt követően apadás kezdődik.