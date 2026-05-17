Nem tart sokáig Mohácsnál sem a Duna vízszint-emelkedése
2026. május 17. vasárnap 13:39
A következő napok során kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek nem lesz utánpótlása.
Vasárnap 126 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, jövő péntekre pedig már 165-ös vizet várnak a szakemberek.
A kissé nagyobb víznek várhatóan ezt követően már nem lesz utánpótlása, a folyón az előrejelzés szerint ezt követően apadás kezdődik.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Íme, a pécsi kocsma, a Tavasz, ahol...
- Nem tart sokáig Mohácsnál sem a Duna...
- Rengeteg csapadék hullott a...
- Havasi Bertalan a Fidesz szavazóinak:...
- Juhász Dorka vasárnap még biztosan...
- Zárva tart, nem látogatható az...
- Egyre több kalauzt, buszsofőrt...
- Továbbra sem érkezett hír a Mecsekben...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...