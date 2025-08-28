Forró nap vár ránk pénteken, aztán este érkeznek a felhők
2025. augusztus 28. csütörtök 19:30
A változó vastagságú felhőzet és a délnyugat felől érkező nagyobb mennyiségű szaharai por szűrheti, zavarhatja a napsütést, majd péntek délutántól nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek - akkor estig főként a Dunántúlon növekszik meg a felhőzet.
Csapadék péntek délutánig nem valószínű, onnantól nyugat felől a Dunántúlon fokozatosan nő a csapadék esélye, néhol zivatar is kialakulhat.
A délies szelet napközben nagyobb területen kísérhetik erős, az Észak-Dunántúlon zivataroktól függetlenül is helyenként viharos lökések, az esti óráktól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de az északi, északkeleti derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a magasabban fekvő helyeken és vízpartok közelében melegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 32 és 37 fok között alakul.
MTI
