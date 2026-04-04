Ez volt a nyolcadik legenyhébb március, amióta mérik

A nyolcadik legenyhébb volt az idei március 1901 óta - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Az év harmadik hónapjáról készített elemzés alapján a középhőmérséklet országos átlagban 8,32 Celsius-fok volt, ami 2,47 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát, ezzel pedig a nyolcadik legenyhébb március lett 1901 óta.



Az adatok szerint az ország legnagyobb részén 7 és 9 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő.

A márciusi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - csupán 22,5 milliméter volt, ami 34 százalékkal elmarad az átlagtól, az 1991-2020 közötti időszak átlaga ugyanis 34,4 milliméter.

A csapadék jelentős része a hónap utolsó hetében hullott le.

A csapadékosabb helyeken - kis területen a Bakonyban, a Mecsekben és a Dráva mentén - meghaladta az 50 millimétert a havi csapadékmennyiség, azonban az ország nagy részén 10 és 30 milliméter közötti értékeket mértek. A legszárazabb tájakon - az Alpokalján, a középső országrészben és a Tiszántúlon - több meteorológiai állomáson 10 milliméter alatt maradt a márciusi csapadékösszeg.