Ez már igazi nyár, 33 fok is lehet kedden

Kedden általában felhőtlen vagy derült időben lesz részünk, csupán északkeleten képződhetnek gomolyfelhők, de csapadék ott sem lesz.

Napközben nagy területen megélénkül az általában északias szél, néhol erős széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között alakul.

