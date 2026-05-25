Ez már igazi nyár, 33 fok is lehet kedden
2026. május 25. hétfő 19:30
Kedden általában felhőtlen vagy derült időben lesz részünk, csupán északkeleten képződhetnek gomolyfelhők, de csapadék ott sem lesz.
Napközben nagy területen megélénkül az általában északias szél, néhol erős széllökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Borultak a quadok, mentőre is szükség...
- Elfüstölt egy mozdony, késnek a...
- Ez már igazi nyár, 33 fok is lehet...
- Ismét szárnyra kaptak a Pécsi Sasok
- Idén is megnyílnak Baranyában a...
- A hét végéig lehet jelentkezni a...
- Az agy betegségeit vizsgáló kutatás...
- Vágányzár a pécsi fővonalon: három...
- Magyar Péter: csökken a kormánytagok,...
- Kánikulával kezdődik május utolsó...