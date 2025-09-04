Enyhe éj után napsütéses napunk lesz pénteken

Pénteken napközben is sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel.

Több gomolyfelhő az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat.

Péntek délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél.

Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.