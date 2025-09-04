Enyhe éj után napsütéses napunk lesz pénteken
2025. szeptember 04. csütörtök 19:30
Pénteken napközben is sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel.
Több gomolyfelhő az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat.
Péntek délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél.
Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.
MTI
