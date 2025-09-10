Elvonulnak a felhők, napsütéses órák várnak ránk csütörtökön
2025. szeptember 10. szerda 19:30
Az éjszaka második felében a Dunántúlon kissé csökken a felhőzet, ott foltokban köd képződik.
Csütörtökön kora délelőtt még erősen felhős, vagy borult idő lesz a jellemző, az összefüggő csapadék északkelet felé elhagyja térségünket.
Később a középső és nyugati országrészben kisüt a nap, gomolyfelhős, napos idő várható, keleten viszont több felhő marad az égen.
Napközben a Dunától keletre több helyen, délnyugaton, nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar.
Estére mindenhol csökken a felhőzet. A délkeleti szél délire, délnyugatira, majd holnap északnyugatira fordul, és időnként megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22, 28 fok között valószínű.
MTI
