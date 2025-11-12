Elrabolt egy újszülöttet egy nő az anya lakásából

Nem esett baja annak az újszülöttnek, akit egy ismeretlen nő vitt el Budapesten, egy VIII. kerületi lakásból, a csecsemőt végül az elkövető rövid időn belül a Semmelweis Egyetem II. számú szülészeti klinikáján hagyta - közölték a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdai sajtótájékoztatóján.

Baricska Norbert rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese az esetről elmondta, november 8-án az anya tett bejelentést, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból.

Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg az utcán egy általa ismeretlen, de neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért egy alapítvány nevében, annak munkatársaként.



A találkozó után a két nő egy csevegőprogramon keresztül találkozót beszélt meg november 8-ára a VIII. kerület egyik közterére, azonban az elkövető a találkozó előtt megjelent a sértett lakásán, és előadta, hogy egy másik munkatársa fogja odaadni az ígért termékeket egy másik címen. A nő felajánlotta a sértettnek, hogy amíg elmegy az ajándékokért, addig vigyáz az újszülöttre és a két másik kiskorú gyerekre.

Az anya 20 perc várakozás után rájött, hogy rászedték, hazaérve pedig észrevette, hogy a nő elvitte a csecsemőt. A lakásban maradt gyerekek is azt mondták, hogy az ismeretlen nő vitte el a csecsemőt.

Baricska Norbert beszámolója szerint a rendőrségre aznap délután újabb bejelentés érkezett a Semmelweis Egyetem II. számú szülészeti klinikájáról, hogy egy ismeretlen - feltehetően parókát hordó nő - egy babamozgató kocsiba rakott egy újszülöttet és elhelyezte egy inkubátorba. A gyerek ruházata és személyleírása alapján megállapították, hogy az ellopott gyerekről van szó.

A rendőr ezredes elmondta, a nyomozás során megállapították, hogy az elkövető taxival érkezett a nő lakásához és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is. A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.

Mivel a nőt nem találták meg az ismert lakcímén, elrendelték a körözést. A nő időközben ismét felvette a kapcsolatot az anyával, akivel november 9-ére egy újabb találkozót beszélt meg. Ezen a találkozón fogták el a rendőrök.



A csecsemőnek nem esett baja, testi épsége nem volt veszélyben - emelte ki Baricska Norbert, hozzátéve: az újszülött ellopása és kórházban hagyása között 1-1,5 óra telt el.

A tájékoztatás szerint a 31 éves elkövető szabadlábon védekezik. A rendőröknek a nő a vallomásában azt mondta, azért vitte el az újszülöttet, mert neki nem lehet gyereke. Baricska Norbert elmondta azt is, a nő saját családjának azt mondta, hogy az újszülött az övé, de lemond róla és gondozásba adja.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az ügyben a tanúkihallgatások folyamatban vannak, a nőt elmeorvosi vizsgálat alá fogják vonni. Az elkövetővel szemben 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyes szabadság megsértése bűntettében indítottak eljárást, vizsgálják a kiskorú veszélyeztetése esetét is.