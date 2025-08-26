Egyre melegebbre fordul, 33 fok is lehet már szerdán

Szerdán is száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és kevés gomolyfelhő mellett.

Éjjel derült vagy fátyolfelhős lesz az ég.

A déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, éjszakára azonban mérséklődik, legyengül a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb, míg néhol a magasabban fekvő részeken kissé enyhébb idő várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között valószínű.