Egyre melegebbre fordul, 33 fok is lehet már szerdán
2025. augusztus 26. kedd 19:30
Szerdán is száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és kevés gomolyfelhő mellett.
Éjjel derült vagy fátyolfelhős lesz az ég.
A déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, éjszakára azonban mérséklődik, legyengül a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb, míg néhol a magasabban fekvő részeken kissé enyhébb idő várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között valószínű.
MTI
