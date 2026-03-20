Durván emelkednek a nem védett áras üzemanyagárak

A nem védett áras benziné 9, a gázolajé 19 forinttal emelkedik szombattól



Szombattól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - í rja a Holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 19 forinttal nő.

Március 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 670 forint /liter

/liter Gázolaj: 727 forint /liter

Védett árak: