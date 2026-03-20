Durván emelkednek a nem védett áras üzemanyagárak

2026. március 20. péntek 13:46

Durván emelkednek a nem védett áras üzemanyagárak

A nem védett áras benziné 9, a gázolajé 19 forinttal emelkedik szombattól

 



Szombattól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a Holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 19 forinttal nő.

Március 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 670 forint/liter
  • Gázolaj: 727 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter

 

 

 

 

 

 

