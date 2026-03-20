Durván emelkednek a nem védett áras üzemanyagárak
2026. március 20. péntek 13:46
A nem védett áras benziné 9, a gázolajé 19 forinttal emelkedik szombattól
Szombattól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a Holtankoljak.hu.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 19 forinttal nő.
Március 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 670 forint/liter
- Gázolaj: 727 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter
EQM
