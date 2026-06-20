Durva viharok rondíthatnak bele a kánikulába vasárnap

Vasárnap többfelé, akár több hullámban is várható zápor, zivatar.

A hevesebb csapadékgócokat jégeső, intenzív csapadékhullás (holnap felhőszakadás is), illetve erős, viharos, vasárnap akár erősen viharos széllökések is kísérhetik!

Egyébként a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a nagyobb városokban, vízpartok mellett, magasabban fekvő részeken ennél néhány fokkal magasabb, az északi völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 31 és 37 fok között alakul.