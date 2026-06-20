Durva viharok rondíthatnak bele a kánikulába vasárnap
2026. június 20. szombat 19:30
Vasárnap többfelé, akár több hullámban is várható zápor, zivatar.
A hevesebb csapadékgócokat jégeső, intenzív csapadékhullás (holnap felhőszakadás is), illetve erős, viharos, vasárnap akár erősen viharos széllökések is kísérhetik!
Egyébként a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a nagyobb városokban, vízpartok mellett, magasabban fekvő részeken ennél néhány fokkal magasabb, az északi völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 31 és 37 fok között alakul.
MTI
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