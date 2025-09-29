Csípős éjszaka után zivatarok jöhetnek kedden

Az éjféli órákban nyugat felől vastag felhőzet éri el a nyugati, délnyugati tájakat, amely kedden csak nagyon lassan terjeszkedik kelet felé, előtte a tartósan borult nyugati, délnyugati országrészt leszámítva holnap is gomolyfelhős, napos időre lehet számítani.

A gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar alakulhat ki - egyes helyeken akár jégdara kíséretében - míg a vastag felhőzetből néhol az eső csepereghet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 10 és 17 fok között várható.