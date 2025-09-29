Csípős éjszaka után zivatarok jöhetnek kedden
2025. szeptember 29. hétfő 19:30
Az éjféli órákban nyugat felől vastag felhőzet éri el a nyugati, délnyugati tájakat, amely kedden csak nagyon lassan terjeszkedik kelet felé, előtte a tartósan borult nyugati, délnyugati országrészt leszámítva holnap is gomolyfelhős, napos időre lehet számítani.
A gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar alakulhat ki - egyes helyeken akár jégdara kíséretében - míg a vastag felhőzetből néhol az eső csepereghet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 10 és 17 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elérhetetlen lesz néhány ukrán...
- Csípős éjszaka után zivatarok...
- Elárulta a miniszter, hány...
- Elindult a férfitalálkozók ötödik...
- Pécs egyik legmenőbb helyének...
- Még két hétig tart a fokozott...
- Jön a lehűlés, elindítják kedden a...
- Narancs riasztást adtak ki Baranyára...
- Az ősz eddigi leghidegebb éjszakáját...
- Háromnapos, teljes hajózási zárlat...