Csapadékos éj után egy kis napsütés is lehet kedden

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet.

Ma délutántól az érkező, kialakuló csapadékzóna hatására több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék (a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás).

Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is.

Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat.

A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.