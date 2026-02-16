Csapadékos éj után egy kis napsütés is lehet kedden
2026. február 16. hétfő 19:30
Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet.
Ma délutántól az érkező, kialakuló csapadékzóna hatására több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék (a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás).
Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is.
Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat.
A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.
MTI
