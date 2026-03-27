Coli baktérium lehet a népszerű üzletlánc fűszernövényében

Az Aldi Magyarország gyorsfagyasztott fűszernövények visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki coli baktérium jelenléte - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

A visszahívásban érintett a 75 grammos All Seasons Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer) elnevezésű termék, amelynek minőségmegőrzési ideje 2028. január 20-a, tételszáma 4254431.

Az Aldi a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - közölte az NKFH.

A hatóság kéri, hogy aki a termékből vásárolt, ne fogyassza el.

A tájékoztatás szerint az Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó, ami Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, ez az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.

Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, de csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés, alapos sütés-főzés elpusztítja a baktériumot, a kockázatot a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.

