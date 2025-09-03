Baranyában is roppant népszerű volt a Nyári Diákmunka Program

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud az dolgozhasson. Ennek érdekében a kormány idén tizenharmadik alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő Nyári Diákmunka Programot. A július-augusztusban futó programban mintegy 30 ezer fiatal állt munkába. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy több mint 4600 munkáltató közel 5 milliárd forint támogatást vett igénybe a fiatalok foglalkoztatására - összegezte kedden kiadott közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Hangsúlyozta: a munkaalapú társadalom kiépítéséhez 2013 óta a Nyári Diákmunka Program is hozzájárul, amely elősegíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és a diákok akár szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik a program keretében.

A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező 16-25 év közötti diákok jelentkezhettek.

A támogatásokat önkormányzatok továbbá egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban és erdőgazdálkodásban működő vállalkozások hívhatták le - emlékeztetett az államtitkár.



Beszámolt arról, hogy a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Baranya vármegyékből érkezett be

. A diákok több mint 80 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, vendéglátás területén is, ahol közel 5 ezren dolgoztak.

A mezőgazdaság területén közel 600 diák foglalkoztatása valósult meg, de az erdőgazdálkodás területén is mintegy 80 diák dolgozott.

A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő volt - összegezte Czomba Sándor.



