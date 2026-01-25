Az életünkel játszunk, ha rámegyünk a természetes vizek jegére
2026. január 25. vasárnap 15:06
Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap.
Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.
Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.
MTI - Fotó: MTI/Vasvári Tamás
