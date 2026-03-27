Átmeneti szünet után szombaton ismét elered az eső
2026. március 27. péntek 16:37
Szombaton átmeneti szünetet követően kelet felől ismét növekszik az időszakos csapadék valószínűsége.
Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, a Dunántúlon erősen viharos széllökések is várhatók.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, délkeleten, keleten várhatóak a magasabb értékek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a nyugati, délnyugati harmadban 8 és 13, míg keletebbre, északkeletebbre 14 és 21 fok között várható.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vasárnap is erős marad a szél, újabb...
- Pótlóbuszok járnak hétfőtől a pécsi...
- Pirkadat előtt csapott le a NAV a...
- Elindult a személyhajózási szezon a...
- Nézőpont: Orbán Viktor a...
- Idén is várják az Ifjú Kócsagőröket a...
- Ismét tekergethetjük az órákat,...
- Viharos széllökések miatt adtak ki...
- Fáklyás zarándoklat indul a...
- Hétfőn landol Pécs-Pogányban az első...