Átmeneti szünet után szombaton ismét elered az eső

Szombaton átmeneti szünetet követően kelet felől ismét növekszik az időszakos csapadék valószínűsége.

Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, a Dunántúlon erősen viharos széllökések is várhatók.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, délkeleten, keleten várhatóak a magasabb értékek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a nyugati, délnyugati harmadban 8 és 13, míg keletebbre, északkeletebbre 14 és 21 fok között várható.