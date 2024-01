A napenergia tárolása kulcskérdéssé vált

Új időszámítás kezdődik idén a zöldenergia-tárolói fejlesztésekben - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) vasárnap az MTI-vel.



Az EM azt írta: a magyar gazdaság jövője a zöldenergia. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban, a gépkocsikban és az ipartelepeken is élen járjon a zöldenergia tárolásában.



A hét elején megnyílt pályázatok 137 milliárd forinttal támogatják a családok és vállalkozások tárolói fejlesztéseit. Egy korábbi kiírásban további 33 milliárd forint hasznosul hálózati integrált energiatárolói beruházásokban - tudatták.



Tájékoztatásuk szerint az átviteli rendszerirányító Mavir és az elosztók projektjeiben már a beszerzések folynak, idén több helyszínen megkezdődhet a kivitelezés.



A naperőművi és napelemes rendszerek összes teljesítményének bővülése 2022 után idén is rekordot döntött: az éves gyarapodás tavalyelőtt haladta meg először az 1 gigawattot, tavaly pedig több mint 1600 megawatt új kapacitás létesült, így az eredetileg meghatározott célszámnak akár a kétszerese, 12 gigawatt, is rendelkezésre állhat 2030-ra - írták.



Kitértek arra: az időjárásfüggő megújulók gyors elterjedése komoly kihívások elé állítja a hálózatüzemeltetőket és a rendszerirányítót. A Mavir a tavalyelőtti kevesebb mint háromszázhoz képest tavaly több mint ezer negyedórában tapasztalt 400 megawattot meghaladó kiegyenlítetlenséget. Jelentősen megszaporodtak a nulla- vagy negatíváras órák is a hazai áramtőzsdén: 2023-ban 96 volt belőlük, több, mint a megelőző tíz évben összesen. A megújuló kapacitások ugrásszerű növekedése mellett zöldenergia-tárolói beruházásokkal őrizhető meg az ellátás biztonsága.



Kiemelték, hogy a villamosenergia-hálózat terhelhetőségét javító, rugalmasságát növelő fejlesztések új korszakába lép Magyarország 2024-ben.



A zöldenergia hasznosítását élénkítő intézkedések közül a hálózati integrált energiatárolást ösztönző programban már tavaly megszülettek a támogatói döntések. A 33 milliárd forintos állami hozzájárulásnak köszönhetően 13 helyszínen összesen 38 megawatt összteljesítményű és 100 megawattóra összkapacitású tárolót telepítenek. A folyamatban lévő beszerzések alapján akár már 2024 második felében megindulhatnak a kivitelezési munkálatok, a fejlesztések a tervezett ütemezés szerint 2025 nyárra mindenhol befejeződnek. A legnagyobb projektben az átviteli rendszerirányító 20 megawattos (60 megawattórás) tárolót létesít Szolnoknál 15 milliárd forint támogatással - ismertették.



A közlemény szerint a Napenergia Plusz Program a családokat segíti a napelemet és tárolót tartalmazó modern rendszerek létesítésében. A gazdasági társaságok hétfőtől jelentkezhetnek a vállalati fejlesztéseket ösztönző, 62 milliárd forintos keretösszegű felhívásra a palyazat.gov.hu oldalon elérhető online felületen. A céges program vissza nem térítendő támogatást és bevételkompenzációt kínál ipari energiatárolók létesítéséhez és legalább tízéves üzemeltetéséhez. A vállalkozók saját célra is használhatják az új eszközöket, de előre kell sorolniuk a rendszerirányító igényeinek kiszolgálását. A támogatott létesítmények legkésőbb 2026 április végéig kiépülnek.



Az új zöldenergia-tárolókkal több mint hússzorosára nő a jelenleg mintegy 20 megawattos hazai kapacitás - hangsúlyozták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a vállalatok fejlesztéseit a pályázati forráson túl a támogatással kombinálható rendszerhasználati és csatlakozási díjkedvezmények is megkönnyítik.



A zöldenergia-termelés és -tárolás folyamatos térnyerése hozzájárul Magyarország energiaszuverenitásának megerősítéséhez, a gazdasági növekedés helyreállításához - emelték ki, hozzátéve, a tiszta forrásból előállított energia helyi felhasználása csökkenti a villamosenergia-hálózat terhelését, üzemeltetési és szabályozási költségeit, mérsékli a külső kitettséget.



Az akkumulátoros zöldenergia-tárolás mellett a szakminisztérium vizsgálja a hidrogén fokozott hasznosításának és legalább egy szivattyús-tározós erőmű létesítésének lehetőségeit is - írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.