A kormány továbbra is kiáll a nyugdíjasok mellett

Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el: Európa legolcsóbb áram- és gázára, Nők 40 program, egymillió Gondosóra felhasználó - mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.

"Összességében a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt" - fogalmazott Gulyás Gergely.

Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit - mondta.

"Mi megvédjük mindkettőt! A mi ajánlatunk a háború helyett a béke, a kockázatos brüsszeli út helyett a biztonságos magyar út. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban tudhatják magukat" - fogalmazott Nyitrai Zsolt a videóban.

