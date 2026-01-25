A kormány továbbra is kiáll a nyugdíjasok mellett
2026. január 25. vasárnap 12:45
Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el: Európa legolcsóbb áram- és gázára, Nők 40 program, egymillió Gondosóra felhasználó - mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.
"Összességében a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt" - fogalmazott Gulyás Gergely.
Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit - mondta.
"Mi megvédjük mindkettőt! A mi ajánlatunk a háború helyett a béke, a kockázatos brüsszeli út helyett a biztonságos magyar út. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban tudhatják magukat" - fogalmazott Nyitrai Zsolt a videóban.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Mohácson ünnepelt Baranya a kultúra...
- A kormány továbbra is kiáll a...
- Változik a menetrend Baranyában,...
- Az elitbe válogatták a Pécsi...
- Várhatóan nem emelkedik a...
- Vasárnap is hajózhatunk Mohács...
- Negyedszázada jött el a nap, amikor...
- Négy napja nincs újabb áldozata a...
- A lakosság számára nem változik a...
- Orbán Viktor: a legnagyobb veszély,...