A helyzet fokozódik: 36 fok is lehet már szombaton
2026. június 19. péntek 19:30
Szombaton is sok napsütés várható a fátyol- és napközben képződő gomolyfelhők mellett.
Éjszakára nagyrészt kiderül az ég, csak a keleti, északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet.
Holnap már helyenként fordulhat elő zápor, zivatar - nagyobb eséllyel északkeleten és a középső országrészben.
Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat holnap erős, viharos széllökés is kísérheti.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a vízpartok mentén és a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 36 fok között alakul.
MTI
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