A helyzet fokozódik: 36 fok is lehet már szombaton

Szombaton is sok napsütés várható a fátyol- és napközben képződő gomolyfelhők mellett.

Éjszakára nagyrészt kiderül az ég, csak a keleti, északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet.

Holnap már helyenként fordulhat elő zápor, zivatar - nagyobb eséllyel északkeleten és a középső országrészben.

Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat holnap erős, viharos széllökés is kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a vízpartok mentén és a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 36 fok között alakul.