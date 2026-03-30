A Dunántúlon dőlt meg vasárnap az országos szélrekord
2026. március 30. hétfő 13:23
Megdőlt az országos szélrekord vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.
Azt írták: az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.
Közölték: vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.
A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).
MTI
