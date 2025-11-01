TCR World Tour: Michelisz a dobogón a kínai verseny nyitányán

Aurélien Comte aratott győzelmet a TCR World Tour kínai versenyhétvégéjének első futamán. Mögötte Thed Björk és Michelisz Norbert érkezett, míg az első ötöst Wiliam Brown és Yann Ehrlacher tette teljessé, számolt be róla a Nemzeti Sport .







Egy szabad hétvége után folytatódott a TCR World Tour idei kiírása a mezőny Dél-Koreát hátrahagyva Kína felé vette az irányt, ahol a két pénteki szabadedzéssel vette kezdetét az utolsó előtti futamhétvége programja. A nyitányon Néstor Girolami zárt az élen, őt Santiago Urrutia, valamint a bajnokságot 42 pont előnnyel vezető Yann Ehrlacher követte.

A folytatásban az egyéni összetettben a második helyet elfoglaló Thed Björk vette át a vezetést, aki Mikel Azconát és Aurélien Comte-ot utasította maga mögé, míg a bajnokságban ötödikként érkező, és a hétvégét bizakodva váró Michelisz Norbert kilencedik és tizedik pozícióval hangolt a szombati időmérőre.

A pole pozíciót Comte szerezte meg, mellőle Björk várhatta a piros lámpák kialvását, míg a második sorban Michelisz és Wiliam Brown foglalhatott helyet. A harmadik soron eközben Ma Csing-hua és Ehrlacher osztozott Csucsouban.

Comte jól jött el a rajtnál, és sikerült megtartania a vezetést Björk és Michelisz előtt, majd Brown és Ehrlacher tette teljessé az első ötöst, míg Ma pozíciót vesztett a rajt utáni helyezkedésben, majd Mikel Azconával szemben is, így visszaszorult a hetedik pozícióba.

Comte viszonylag hamar kiépített kisebb előnyt az élen, és magabiztosan vezetett, míg mögötte Michelisz igyekezett tartani a tempót Björkkel, és nyomást helyezni rá, de nem igazán tudott elég közel kerülni ahhoz, hogy előzési pozícióba kerüljön. Hátrébb a bajnokságot vezető Ehrlacher tapadt szorosan tapadt Brownra, míg Esteban Guerrieri és Girolami a hetedik pozícióért küzdött.

Míg Michelisz közeledése megakadt Björkre, és tartotta a harmadik helyet, Ehrlacher a folytatásban sem eresztette szem elöl Brownt, és az utolsó körökben keményen támadta a riválisát. Noha a francia többször is próbálkozott, pozíciócserére végül nem került sor, így meg kellett elégednie az ötödik hellyel.

Comte győzelmét senki sem veszélyeztette, a francia 3 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Björk előtt, míg a dobogó alsó fokára Michelisz állhatott fel , akire noha megérkezett a bajnokságban a diadalmaskodó Comte, közeledni tudott az előtte Urrutiához, Guerrierihez is, illetve a vezető Ehrlacher-hoz is.

Folytatás vasárnap 5 órakor az második , míg 9 óra 40 perckor a harmadik versennyel.

A bajnokság állása 16 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 394 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 367 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 341 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 289 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 256 pont

